Udinese – Bijol titolare contro i biancocelesti? Le ultime dal campo

Jaka Bijol continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutte le ultime in vista del match contro i biancocelesti

Jaka Bijol è pronto per tornare a comandare la sua difesa. Il perno centrale del blocco difensivo dell'Udinese non è praticamente mai stato a disposizione di mister Gabriele Cioffi e proprio per questo motivo si attende solo il suo rientro totale. Contro i biancocelesti potrebbe essere già titolare?