Notizie Udinese – A Bologna in completa emergenza / Tutti gli squalificati

Il team guidato da Andrea Sottil si gode il ritrovamento del settimo posto in classifica in vista del match di questa sera che vedrà protagonisti i bianconeri di Max Allegri. Non si fa in tempo, però, a gioire per un grande successo che bisogna subito pensare ai prossimi appuntamenti degni di nota. Da una parte abbiamo una squadra che ha grande voglia di continuare a vincere come l'Udinese e dall'altra un team che sta crescendo esponenzialmente da quando è arrivato il nuovo tecnico Thiago Motta. Il match contro il Bologna sarà duro sotto tutti i punti di vista. Inoltre dal giudice sportivo in settimana non arriveranno delle belle notizie.