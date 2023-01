Udinese-Bologna / Le formazioni ufficiali: “Deulo ancora ai box”

Le scelte dei due tecnici

Il team bianconero dovrà fare ancora a meno di uno dei suoi giocatori più importanti. Il fantasista con la numero dieci Gerard Deulofeu non è ancora al meglio e di conseguenza dovrà accontentarsi dell'ennesima partita soltanto a supportare i compagni. Per i friulani che sono senza uno dei migliori giocatori, c'è anche un Bologna in completa emergenza. Quasi tutti gli attaccanti non fanno parte di questa trasferta e di conseguenza Nicola Sansone sarà a guidare l'attacco nonostante tutti i problemi ed anche il forfait dell'ultimissimo minuto di Roberto Soriano. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le parole dei giocatori in vista di questo incontro. A parlare per la squadra allenata da Andrea Sottil ci ha pensato Jaka Bijol. Ecco le parole del difensore sloveno <<<