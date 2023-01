Udinese-Bologna / Parla Motta: “Arnautovic e Zirkzee non ci saranno”

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Ecco le parole del tecnico avversario Thiago Motta sul match di domani

La squadra allenata da Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una società che non vince da oramai troppo tempo e di conseguenza necessita di tre punti il prima possibile. L'avversario che arriverà alla Dacia Arena domenica pomeriggio è il Bologna di Thiago Motta. Un team che non sta attraversando uno dei suoi migliori momenti e si deve dare da fare per poter tornare in cima alle classifiche. Proprio in queste ultime ore ha detto la sua sull'incontro il tecnico della squadra felsinea. Non perdere tutte le parole di Thiago Motta in vista del prossimo match di livello.

"E' una squadra molto fisica, che può diventare un vantaggio o uno svantaggio. Davanti abbiamo caratteristiche diverse dal solito con Zirkzee e Arnautovic, ma possiamo far sì che ciò sia la nostra forza". Il tecnico ha detto la sua in vista di una partita che può valere davvero molto per tutte e due le compagini. Sicuramente c'è ancora tanto lavoro da fare e tra un'assenza e l'altra la società che parte sfavorita è senza ombra di dubbio il Bologna. Proprio sulle assenze ha dedicato un piccolo capitolo il mister italiano ma di origini brasiliane. Ecco le sue parole su tutti i giocatori che domani dovranno alzare bandiera bianca.

Le tante assenze — "Zirkzee non è pronto per l'Udinese. Arnautovic sta facendo cure e un lavoro individuale. Ci sarà il rientro di Musa Barrow, ma non potrà iniziare la partita dal primo minuto". Una situazione tutt'altro che ideale quella che coinvolge l'attacco della squadra felsinea. Bisognerà davvero fare una grande partita per poter battere un Udinese che inoltre ritroverà uno dei suoi migliori giocatori: Gerard Deulofeu. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del match. Anche l'attaccante Orsolini ha presentato la partita: le sue parole <<<