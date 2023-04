Bologna-Udinese / Parla Lovric: “Mi trovo bene in questo nuovo ruolo”

Il centrocampista ha detto la sua in vista dell'incontro di campionato tra l'Udinese e il Bologna che prenderà il via tra qualche minuto

Redazione

Il centrocampista sloveno Sandi Lovric ha detto la sua prima dell'incontro tra l'Udinese di Andrea Sottil e il Bologna di Thiago Motta. Si parla di una sfida non semplice e che vedrà affrontarsi due squadre che hanno voglia di essere protagoniste nell'immediato futuro. La qualificazione europea è distante, ma non irraggiungibile e proprio per questo motivo oggi conta un solo risultato: la vittoria. Per poter portare a casa i tre punti ci sarà bisogno di una partita perfetta da parte di tutti, viste anche le numerose assenze. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a leggere le dichiarazioni del calciatore ex Lugano a qualche minuto dal fischio d'inizio.

"Mi trovo bene in questo ruolo, in Svizzera ho avuto l’occasione per giocare da play. Darò come sempre il mio massimo e proveremo a vincere questa gara". Sandi ha espresso la sua fiducia in vista del fischio d'inizio. Per lui non è assolutamente un problema doversi adattare, soprattutto in un contesto come questo ed anzi è pronto per scendere sul campo da gioco e fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Non ha parlato solo della posizione che dovrà ricoprire questo pomeriggio, ma anche di classifica e soprattutto delle tante aspettative riservate su questo incontro.

Non guardiamo la classifica — "Questa è la formazione ideale di mister Sottil per iniziare l'incontro. Noi tutti siamo pronti per dare il 100% sul campo da gioco. Non guardiamo la classifica, ma sappiamo benissimo che oggi vogliamo solo vincere". Queste le dichiarazioni poco prima del fischio d'inizio del match tra l'Udinese e il Bologna.