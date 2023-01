Udinese-Bologna / Sottil: “Deulofeu verrà valutato settimana prossima”

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo non perdere le parole di Andrea Sottil

Redazione

La squadra bianconera si prepara al terzo incontro di campionato di questa seconda parte di stagione. Adesso bisogna lavorare al meglio e soprattutto mettere in campo tutto quello che è mancato nelle prime due partite, su tutte la mancanza di cattiveria sotto la porta. Arrivato il momento di cambiare totalmente rotta e iniziare a portare a casa punti importanti per poter scalare la classifica. Nel frattempo e proprio nel prepartita ha detto la sua il tecnico Andrea Sottil. Non solo a presentato il match sotto tutti i punti di vista, ma non sono mancati anche i commenti su tutti i giocatori che devono ancora trovare una quadra e sono fuori, partendo da Gerard Deulofeu.

"Riguardo a Deulofeu con lo staff abbiamo fatto le nostre considerazioni e abbiamo deciso di passare alla prossima settimana". Nessuno vuole ancora rischiare e di conseguenza Gerry passerà un'altra settimana con calma a lavorare con i compagni e solo dopo verrà presa una decisione sulla sua possibile titolarità in vista dei prossimi incontri. Sicuramente gli attaccanti a disposizione di Andrea Sottil sanno cosa dovranno fare e perciò dovranno dare tutto proprio per sorprendere in vista dei prossimi incontri e riuscirsi a garantire ancora un posto da titolare. Nel frattempo ecco come è stata presentata la partita.

Le parole sul Bologna — "Questo non deve essere un alibi, il Bologna gioca un bel calcio e ha dimostrato di giocare a viso aperto contro chiunque. Testa solo alla prestazione". La squadra del Friuli Venezia Giulia sa che non sarà una partita semplice, nonostante tutte le assenze che stanno debilitando e indebolendo la squadra felsinea. Al momento bisogna sempre giocare al massimo delle proprie capacità e soprattutto dare tutto per vincere. A presentare la partita ci ha pensato anche il difensore centrale Jaka Bijol. Ecco le parole del difensore centrale sloveno <<<