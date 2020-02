Bologna – Udinese, Fofana: “Sarei felice di festeggiare con un gol le mie 100 presenze in bianconero”

Il giocatore intervistato da SKY nel prepartita

Partita difficile oggi?

“Stiamo producendo un bel gioco e delle buone prestazioni ma oggi dobbiamo assolutamente riuscire a segnare. Forse non concretizziamo abbastanza davanti alla porta ma secondo me se continuiamo a lavorare bene come stiamo facendo alla fine arriverà anche il gol“.

Centesimo gettone in Serie A, tutte con l’Udinese. Vorresti festeggiare con un gol?

“Vediamo dopo cosa succede, però sì, sono sicuramente molto contento di festeggiare le 100 partite in Serie A con l’Udinese e speriamo in un gol per festeggiare al meglio questo evento“.