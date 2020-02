Bologna – Udinese, Poli: “Il gruppo è coeso, vogliamo i 3 punti”

Il centrocampista del Bologna, Andrea Poli, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di domani contro l’Udinese. Queste le sue parole: “Abbiamo dimostrato che da quando è arrivato il mister non esistono termini come difficoltà o ostacolo. Questa partita è importante, ci può dare modo di prendere 3 punti pesanti per la nostra classifica. I tanti giovani? In una squadra ci sono queste situazioni. Abbiamo un gruppo unito e coeso, con ragazzi che hanno voglia di allenarsi e di crescere. Abbiamo voglia di fare una gara importante contro una squadra che non va sottovalutata”.

Su Dominguez: “Ha cercato di mettersi subito a disposizione, è fisiologico avere un periodo di adattamento. Sta a lui mostrare le qualità che ha, noi come gruppo lo metteremo sempre nelle migliori condizioni per rendere”.