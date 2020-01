Bonato assicura: Udinese e Sassuolo faranno un campionato tranquillo

Un doppio ex illustre di Udinese e Sassuolo è l’ex ds delle due squadre, Nereo Bonato che per la sfida di domenica al Friuli si esprime così: «Sulla carta hanno valori superiori e faranno un campionato tranquillo. Sono due realtà che pur muovendosi in maniera diversa puntano a migliorarsi, lavorando sul prodotto semi-finito, su giocatori quasi fatti. Entrambe stanno aspettando la maturazione globale del gruppo per ricostruire cicli importanti con vista europea, anche se poi ci sono sempre le variabili», le parole del dirigente al Messaggero Veneto dove poi specifica anche «puoi avere grandi gruppi, programmare finché vuoi, ma servono tante componenti unite tra loro e un finalizzatore importante che faccia fare il salto, come lo fece Di Natale a Udine».

Poi lo sguardo si allarga al fenomeno del momento: «L’Atalanta è un esempio a tutti i livelli. Hanno sempre lo stadio pieno, un settore giovanile fiorente, continuano ad avere risultati sportivi importanti nonostante cessioni che portano a plusvalenze e in questo momento vivono una situazione perfetta in cui tutte le componenti danno il massimo e ricevono il massimo».

Quindi il mercato bianconero con De paul sempre al centro dell’attenzione: «Viene da annate importanti, la situazione estiva, da uomo mercato, lo ha condizionato e ora ha trovato continuità. È di alto livello e può confrontarsi con uno step superiore».

Infine uno sguardo al Pordenone: «In assoluto è la sorpresa della B, squadra compatta che gioca a grandi ritmi e con valori tecnici. C’è da fare un plauso perché stanno facendo un lavoro importante e il salto ci può stare, come già capitato ad altre realtà che fanno due, tre anni importanti in C e poi un campionato di vertice tra i cadetti. Spal e Benevento hanno fatto il doppio salto, quindi chapeau al Pordenone».