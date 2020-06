Bothroyd sull’ex Udinese Gheddafi: “Non era bravo a giocare, ma sudava ogni giorno. Era da ammirare”

L’ex calciatore del Perugia, Jay Bothroyd transitato in Italia nel 2003-2004 oggi in forza all’Hokkaido Consadole Sapporo, ha parlato dell’ex meteora dell’Udinese Saadi Gheddafi. L’ex calciatore libico ha vestito la maglia dei friulani nella stagione 2005-2006 collezionando una presenza. Queste le parole d Bothroyd ai microfoni di Four Four Two: “Era scarso, non era bravo. Però aveva quote del club, gli piaceva il calcio e si allenava con noi. Era un biliardario e andava ammirato perché sudava con noi ogni giorno. E poi è stato grazie a lui che ho conosciuto mia moglie a un compleanno. Ho conosciuto una persona corretta, gentile: chiedeva consigli sulle punizioni al telefono a Maradona e come personal trainer aveva Ben Johnson”.