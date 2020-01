Brio: “L’Udinese ha vinto con il Lecce grazie alla fisicità”

ROMA – Sergio Brio, ex calciatore della Juventus, ha commentato la vittoria dell’Udinese sul Lecce nella scorsa giornata di campionato. Ecco cosa ha detto ai microfoni del Nuovo Quotidiano di Puglia: “Lecce? Una squadra che si deve salvare non può giocare senza intensità, senza aggressività come sta accadendo nelle ultime gare. L’Udinese non ha giocato una grande partita, ma grazie alla sua fisicità ha compiuto un grande passo in avanti, in un giorno nel quale i giallorossi avrebbe potuto agganciare i friulani. La situazione laggiù in fondo rischia di farsi più difficile nel girone di ritorno. Io sono convinto che Genoa e Sampdoria non retrocederanno, per tradizione, per esperienza”.