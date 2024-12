Udinese – Ancora buone notizie: possibile rientro in attacco di un big

Sembrano non finire le buone notizie in casa Udinese. Dopo la vittoria per 1 a 2 in trasferta allo U-Power Stadium, Runjaic potrebbe riabbracciare una pedina molto importante per la squadra. Alexis Sanchez lancia un annuncio sulle sue piattaforme social: durante i festeggiamenti per la vittoria, il cileno ha pubblicato un'immagine con la seguente descrizione: "Famiglia sabato sono con voi . Torna il Nino".