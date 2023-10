Udinese-Cagliari / Deciso l’arbitro del match di Coppa Italia: i precedenti

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di Coppa Italia. Dopo l'ennesimo pareggio in campionato, la squadra di Cioffi ha l'opportunità di vincere la seconda partita della stagione in Coppa Italia, proprio dove aveva battuto la Feraslpisalò a fine agosto. Proprio in queste ore sono anche uscite le designazioni arbitrali. Ecco chi guiderà la partita tra l'Udinese e la formazione di Claudio Ranieri. Una partita che vale tanto e che potrebbe svoltare la stagione di entrambe le squadre coinvolte.

A dirigere Monza-Udinese domenica alle 15 è stato designato l’arbitro Francesco Cosso . Avrà come assistenti Perrotti e Niedda. Quarto uomo Perenzoni. Al Var Gariglio, suo assistente Muto. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i precedenti dell'Udinese con l'arbitro della sezione di Reggio Calabria.

Tutti i precedenti

Cosso ha diretto l’Udinese in due occasioni: l’11 marzo scorso in Empoli-Udinese 0-1 e nel primo turno di Coppa Italia del 5 agosto 2022 in Udinese-Feralpisalò 2-1. Anche il Cagliari ha 2 precedenti con Cosso per un bilancio di 1 pareggio e 1 sconfitta.