Cagliari-Udinese / Deciso l’arbitro del match di domenica: i precedenti

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Il lunch match di questa domenica non sarà semplice, visto che il Cagliari avrà finalmente a disposizione i suoi attaccanti. La Sardegna Arena è un campo ostico, come dimostrato l'anno scorso in cadetteria. Proprio in queste ore sono anche uscite le designazioni arbitrali. Ecco chi guiderà la partita tra l'Udinese e la formazione di Claudio Ranieri. Una partita che vale tanto e che potrebbe portare i primi tre punti a entrambe le squadre coinvolte.

Il direttore di gara prescelto per l'incontro di campionato è Daniele Doveri . I Suoi assistenti Del Giudice e Di Monte, quarto uomo Tremolada. Al Var Maggioni. Il suo assistente sarà Di Paolo. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i precedenti dell'Udinese con l'arbitro della sezione di Roma.

Tutti i precedenti

L'Udinese ha incontrato l'arbitro Doveri in 21 occasioni, tra Serie A e Coppa Italia, per un bilancio di 5 successi, 8 pareggi e 8 sconfitte dei bianconeri. L’ultima volta che l’Udinese è stata diretta da Doveri è stato lo scorso 18 marzo in Udinese-Milan 3-1. Partita ancora nelle memorie dei tifosi friulani. Il Cagliari ha incrociato invece Doveri 22 volte in cui ha ottenuto 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dal campo. La probabile per domenica <<<