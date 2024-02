Udinese-Cagliari / Deciso l’arbitro che dirigerà il match: i precedenti

Tutti i precedenti

Mariani ha incrociato l’Udinese in 13 occasioni per un bilancio di 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte dei friulani. L’ultima volta che Mariani ha diretto i bianconeri è stato l’1 ottobre scorso in Udinese-Genoa 2-2. Nel 2018 ha già arbitrato un Udinese-Cagliari terminato con la vittoria dei friulani per 2-0 (reti di Pussetto e Behrami). Il Cagliari ha 14 precedenti con Mariani per un bilancio di 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.