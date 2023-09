Cagliari-Udinese / La probabile formazione di Sottil

La sosta per le nazionali è ormai alle spalle e in queste ore in casa Udinese si sta preparando al meglio la prossima sfida di campionato contro il Cagliari. I friulani faranno visita alla squadra allenata da Ranieri alla Sardegna Arena, in quello che potrebbe definirsi un vero e proprio scontro diretto per la lotta salvezza.