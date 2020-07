Cagliari-Udinese, Simeone e Lasagna: due bomber a confronto

NEWS UDINESE – Alle 19:30 di oggi l’Udinese scenderà in campo contro il Cagliari. Per i bianconeri la salvezza sembra ormai ad un passo anche se la matematica ancora non ne dà la certezza, per questo sarebbe doveroso tornare dalla Sardegna con un risultato di tutto rispetto. La gara di stasera sarà anche una sfida a distanza da due dei bomber più apprezzati del campionato italiano: Lasagna e Simeone. Attualmente la classifica marcatori vede leggermente avanti il centravanti argentino a quota 11, mentre il capitano del club friulano è attualmente a quota 10. Se si espande il punto di vista si noterà che sono molto più importanti le reti del centravanti della Nazionale italiana nelle economie del proprio club, visto che il bottino complessivo dell’Udinese è di 34 goal totali. Il Cholito invece pesa meno poiché i goal degli isolani in Serie A ammontano a 50.