Calciomercato, che intrecci sull’asse Udine-Torino

UDINE- Il gong dell’inizio del calcio mercato invernale è stato suonato, l’Udinese si prepara a delle operazioni di contorno. La volontà di tutti è di non smantellare la squadra, magari soltanto di alleggerire la rosa di quei profili che hanno trovato meno spazio. I primi giocatori in uscita sembrano essere Teodorczyk, vicino al Parma e Sierralta, che probabilmente tornerà in Cile all’Universidad Catolica. In Italia potrebbero aprirsi degli scenari interessanti di mercato con il Torino, i granata chiedono Okaka, in friuli potrebbero finire Parigini ed Edera. Mazzarri ha chiesto insistentemente a Cairo di portare Fofana alla sua corte, ma per i ora i bianconeri hanno respinto l’assalto. Il tecnico Luca Gotti si augura che De Paul possa restare almeno fino a fine stagione, ogni giorno che passa le probabilità in tal senso aumentano.