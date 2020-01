Calciomercato Udinese, ecco il primo acquisto di gennaio

UDINE – Dopo la sconfitta apparentemente indolore di coppa Italia contro la Juventus, l’Udinese di mister Gotti si prepara per la delicata sfida del lunch match domenicale con il Milan di Ibra. Nel frattempo i friulani battono un timido colpo sul mercato, si tratta del ritorno di Marvin Zeegeelar dal Watford. Il difensore 29enne aveva disputato 11 gare lo scorso anno con la maglia bianconera senza distinguersi in particolar modo. La prossima settimana Zeegeelar è atteso in Italia per le visite mediche e per la firma sul contratto. E’ il primo acquisto di gennaio dell’Udinese.