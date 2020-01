Calciomercato Udinese, Vizeu vicino al ritorno in Brasile

UDINE – In casa Udinese sono ore calde per l’asse di mercato con il Torino, in ballo ci sono i nomi di Okaka e Fofana da un lato e quelli di Edera e Perugini dall’altro. Il ds bianconero Marino sta lavorando anche per portare a termine delle cessioni minori. E’ appena rientrato dal prestito al Gremio l’attaccante classe ’97 Felipe Vizeu, che potrebbe già a breve tornare in Brasile per accasarsi all’Atletico Paranaense, con il quale avrebbe la possibilità di giocare anche la Copa Libertadores.