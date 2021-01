Campoccia (vicepres. Udinese): “De Paul? Per meno di 40 milioni non si muove…”

UDINE – Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, ha parlato di una eventuale cessione di Rodrigo de Paul ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “È un gioiello e i gioielli costano. Le proposte non raggiungevano la nostra richiesta, per meno di 40 milioni di euro non si muove. L’economia è in difficoltà: quando il signor Covid andrà via ne potremo parlare in modo approfondito. De Paul è un giocatore importante, la fisionomia della squadra è bella chiara, mi auguro che possa tornare presto al gol per la gioia della nostra squadra. E’ un calciatore che ha fatto vedere il suo grande valore e sono convinto che lo dimostrerà ancora con la maglia bianconera“.

Poi sulla gara di domani contro il Napoli alle 15: “Purtroppo siamo a ranghi ridotti, non solo Pussetto, una disgrazia dietro l’altra per quanto riguarda gli infortuni, anche Deulofeu non ci sarà contro gli azzurri. Ma sono sicuro che sarà una grande sfida, perché da sempre è una sfida che offre spettacolo. Meret? E’ uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, peccato che non ce lo siamo potuti godere, ma lui è un numero 1 e non ha avuto modo di dimostrare da noi il suo talento perché non c’era continuità. Sul mercato, invece, è intervenuto a Radio Marte: “L’Udinese ha una buona vetrina e qualità ma anche chiarezza sui valori. Arriverà il momento di rinverdire il rapporto di mercato con il Napoli. Lasagna? In questo momento ci teniamo stretta la nostra rosa, siamo ancora ambiziosi nonostante le magagne. Pensare di perdere pezzi per strada non è nelle nostre corde. In questo momento bisogna stare sempre alla finestra ma la stagione e la rosa sono queste. Se arrivassero proposte interessanti le valuteremmo, la rosa è molto ricca sia in attacco che in centrocampo. Ho grande stima di Gotti. E’ più furbo che santo“.