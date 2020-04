Carrera: “Mia piacerebbe allenare in Italia. L’Udinese mi ha cercato”

NEWS UDINESE – Massimo Carrera, ex difensore italiano ed ora allenatore dell’AEK Atene, ha rilasciato una lunga intervista presso il canale social del giornalista Nicolò Schira. Nel corso di questa chiacchierata il tecnico si è soffermato anche sul suo passato e sul possibile futuro. Ad esempio Carrera ha detto che qualche tempo fa l’Udinese provò a contattarlo, ma senza esito positivo. Chissà che la dirigenza friulana non lo abbia cercato per il dopo Igor Tudor. Quando l’allenatore croato è stato allontanato dalla panchina bianconera, la guida dell’Udinese è stata affidata a Luca Gotti che, seppur ha portato dei buoni risultati, ha ammesso di non voler continuare a lungo con la carriera da allenatore. Questo lascia degli spiragli per il futuro della società:

“Mi piacerebbe poter allenare ancora in Italia. Qualche mese fa ci furono alcuni club interessati a me, come Genoa e Udinese. Alla fine però la proposta più concreta è arrivata dai greci dell’AEK Atene. Le partite? Sono solo lo specchio di quello che è l’allenamento settimanale. Penso a Conte, io e lui siamo figliocci di Marine Ventrone che abbiamo avuto in passato alla Juventus. Quella era una squadra invincibile, forgiata dal sudore che quotidianamente versavamo sul campo. Senza il giusto impegno e senza il duro allenamento, la domenica non si corre e di certo non si vince neanche”.