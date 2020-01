Causio: Gotti sta facendo bene

Franco Causio è forse il più illustre doppio ex di Udinese e Lecce. Al Quotidiano di Puglia, ha parlato delle due squadre di fronte lunedì. “È un bell’incrocio quello tra Lecce e Udinese, due società italianissime. Quella dei Pozzo è una storia trentennale, di cui le ultime venticinque stagioni vissute sempre in Serie A; un modello di sagacia e abilità negli investimenti, messo in piedi da gente che ha saputo guardare lontano. Quella di Sticchi Damiani e del suo gruppo di amici e collaboratori è una storia fresca, capace di risultati strepitosi; anche in questo caso si tratta di splendide intelligenze e lungimiranze. Due esempi diversi in un calcio globalizzato, dove vale la forza delle multinazionali”.

Sui due tecnici spiga poi che “Gotti era il secondo di Sarri al Chelsea, con il quale ha vinto l’Europa League, e precedentemente lo è stato di Donadoni. Ha una grande esperienza e sta facendo bene. Liverani è abilissimo, conosce i punti di forza e i punti deboli dell’avversario. Saprà prendere la gara per il verso giusto. Ha collezionato due successi memorabili conquistando una doppia promozione, e ha tutto per fare terno salvando il Lecce”.

Infine uno sguardo sulla gara: “L’Udinese ha esperienza da vendere, con tanti giocatori stranieri di valore, protagonisti nelle rispettive Nazionali. Vale molto più degli attuali 18 punti in classifica. Pratica un 3-5-2 che in fase difensiva diventa 5-3-2. Si chiude molto bene e riparte con grande efficacia. Ha elementi di grande intensità come Lasagna, oltre ad Okaka, Fofana, De Paul e Mandragora. Nel Lecce ci sono Farias, che è giocatore fantasioso, bravo anche sotto rete, e Falco che ha doti eccezionali. Mi aspetto di più da Babacar e magari dallo stesso Lapadula, che ha cominciato a segnare. Sono giocatori importanti che possono dare tanto”.