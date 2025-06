Notizie Udinese – Cessione ai Guggenhaim Partners? Il punto sul fondo

Il tempo passa, ma al momento sembra ancora non esserci una quadra. I Guggenhaim Partners non sono ancora alla guida della società che milita nella massima serie del calcio italiano. Il direttore Nani ha parlato dell'Udinese e del possibile cambio di proprietà, specificando che (per il momento) è ancora tutto nelle mani della famiglia Pozzo e dell'attuale dirigenza bianconera.