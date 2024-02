News Udinese / Cioffi sorride: ecco l’esito degli esami per Pereyra

Gabriele Cioffi continua a lavorare in vista della prossima sfida di campionato contro i bianconeri di Torino. L'Udinese, però, dovrà fare a meno di un calciatore decisamente molto importante come il capitano Roberto "El Tucu" Pereyra .

L'esito degli esami

Proprio in queste ore è uscito l'esito degli esami a cui si è sottoposto il sotto-punta argentino ex River Plate. Fortunatamente non c'è alcun tipo di problema o danno muscolare e di conseguenza il calciatore è già pronto per il Cagliari. Le sue giocate sono state di primissimo ordine nel corso di questa annata e soprattutto si tratta di un calciatore fondamentale per la squadra.