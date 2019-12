Classifica aggiornata, il Napoli vicino all’Europa grazie all’Udinese

UDINE – La 17° giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo fra Sassuolo e Napoli che ha visto trionfare i partenopei in extremis grazie al goal di Elmas. In virtù del successo al Mapei Stadium gli uomini di Gattuso si riportano a -5 dal sesto posto, primo utile per un piazzamento europeo. I campani devono ringraziare l’Udinese, capace di battere il Cagliari per 2 a 1 nel match di sabato. I bianconeri hanno compiuto un notevole passo in avanti in classifica, ora la terzultima è a -4. Di seguito la graduatoria completa della Serie A:

Inter 42

Juventus 42

Lazio 36*

Roma 35

Atalanta 31

Cagliari 29

Parma 25

Napoli 24

Bologna 22

Torino 21

Milan 21

Sassuolo 19

Verona 19*

Udinese 18

Fiorentina 17

Lecce 15

Sampdoria 15

Brescia 14

SPAL 12

Genoa 11