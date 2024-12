Udinese – Colpo di scena Bijol: nemmeno in panchina con la Fiorentina

Un vero e proprio colpo di scena per Jaka Bijol. Ecco tutti i dettagli sulla scelta tecnica fatta in queste ore contro la Fiorentina

La Fiorentina continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e la sfida odierna sarà contro l'Udinese di mister Kosta Runjaic. Un vero e proprio colpo di scena arriva dai bianconeri con la perdita di un perno centrale come Jaka Bijol. Il calciatore sloveno non sarà nemmeno in panchina nel corso di questa serata.