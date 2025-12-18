Udinese – Gli avversari saranno al completo? Il bollettino viola

Si tratta della stagione più complicata per la Fiorentina. l'Udinese approfitta del singolo impegno settimanale per recuperare al meglio gli indisponibili. Gli uomini di Vanoli saranno sul campo contro il Losanna in Conference league: andiamo a vedere il bollettino dei fiorentini.
I viola devono affrontare il Losanna in Conference League, ma qualcosa si muove in vista dell'Udinese: i possibili rientri
Tra gli squalificati non vi è alcun calciatore. L'infermeria presenta invece tre nomi. Il primo è quello di Robin Gosens. L'esterno sinistro è in forte dubbio per l'Udinese per via della lesione muscolare al retto femorale della coscia sinistra. Il recupero sarebbe dovuto avvenire settimana scorsa ma così non è stato.
Jacopo Fazzini rimarrà ai box per via di alcune noi fisiche che potrebbero essere smaltite nel corso di questa settimana. Lamptey non verrà convocato a causa di una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il rientro è previsto da Gennaio 2026. Tra i diffidati c'è il nome di Ranieri. Le ultime di mercato: Il bomber ai saluti! Offerta shock dal Brasile <<<
