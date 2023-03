News Udinese | Le condizioni di Ehizibue e il ko della Primavera – raffica

La squadra bianconera tornerà domani al Bruseschi per continuare a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha voglia di tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi ed è pronta a dare tutto pur di raggiungere questo traguardo che manca da decisamente troppo tempo.

La partita di sabato sarà decisiva sia per l'Udinese che per i rossoneri di Stefano Pioli. Si prospetta un match senza esclusione di colpi e che bisogna vivere dal primo fino all'ultimo istante. Non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro: ecco la raffica di fine giornata <<<