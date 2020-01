Coppa Italia, ecco l’arbitro di Juventus-Udinese

UDINE – Domani sera alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino la Juventus ospiterà l’Udinese per la gara secca che vale gli ottavi di finale di coppa Italia. Ad arbitrare l’incontro sarà Gianluca Aureliano che non ha mai incrociato il team allenato da Sarri, ma che ha diretto i friulani già in tre occasioni. Le prime due in campionato nel 2017, l’ultima proprio quest’anno, lo scorso 18 agosto nel turno precedente della coppa nazionale contro il Sudtirol, gara vinta dall’Udinese per 3 a 1. Il bilancio totale è positivo, 2 vittorie ed un pareggio in tre precedenti.