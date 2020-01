Coppa Italia, la Juventus cala il poker contro una rimaneggiata Udinese

L’avventura dell’Udinese allo Juventus Stadium dura un quarto d’ora. Gotti manda in campo una formazione rivoluzionata rispetto alla vittoria contro il Sassuolo (nove cambi) e i bianconeri si sciolgono definitivamente alla prima accelerazione degli uomini di Sarri. Finisce 4-0 , decidono la doppietta di Dybala (un gol dal dischetto), Higuain e Douglas Costa su rigore.

Che poi, la prima accelerazione sarriana, è una magia tutta argentina: splendido e prolungato scambio Dybala–Higuain al limite dell’area, con il 10 che alla fine pesca il 21 solo davanti a Nicolas: per il Pipita è troppo facile firmare l’1-0.

L’Udinese sembra uscire dalla partita: è così. Al 25′ Nicolas stende Bernardeschi in area: rigore. Sulla palla si presenta Dybala, che non sbaglia. I friulani non riescono a reagire, è anzi la Juve ad andare vicina al tris nel finale: sventola dalla distanza di Betancur, la palla si stampa sul palo.

Nell’intervallo Gotti prova a salvare il salvabile: fuori un impalpabile Teodorczyk, dentro Lasagna. Non basta: al 9′ l’arbitro annulla per fuorigioco una rete di Higuain, un minuto dopo un altro capolavoro di Dybala.

Il fantasista argentino dall’interno disegna una parabola dolce e maligna: Nicolas, ancora una volta è battuto. L’Udinese è frastornata: una manciata di minuti dopo il 3-0, la Juve cala il poker dal dischetto con Douglas Costa sul rigore decretato per fallo di mano di Nuytinck.

Allo Stadium è notte fonda: meglio pensare a domenica, meglio pensare al Milan.

Massimo Pighin

JUVENTUS – UDINESE 4-0

GOL: 16′ Higuain, 26′ (rig.) e 57′ Dybala, 61′ (rig.) Douglas Costa.

JUVENTUS (4-3-3-): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot (71′ Ramsey); Dybala )75′ (Pjaca), Higuain, Douglas Costa (63′ Cuadrado). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Pjanic, Matuidi, Bonucci, Can, Coccolo. Allenatore: Sarri

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Opoku, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Barak, Walace (76′ Fofana), Jajalo, Sema (62 Larsen); Nestorovski, Teodorczyk (46′ Lasagna). A disposizione: Musso, Perisan, Ekong, Okaka, De Paul, Mandragora, Becao. Allenatore: Gotti

Arbitro Aureliano di Bologna.