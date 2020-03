Coronavirus, De Maio: “Calceremo via il virus come se fosse un pallone”

NEWS UDINESE – Se si guarda il bicchiere mezzo pieno, ogni giorno in più che passa ci avvicina maggiormente alla fine di questa situazione. Tutto il mondo sta facendo i conti con il coronavirus. Il braccio di ferro tra l’umanità e la pandemia continua e di certo oggi ancora non si vede del tutto la luce fuori dal tunnel. Se l’Italia sono già due settimane che fa i conti con le proprie contromisure adottate, il resto del pianeta ha forse agito un pizzico più tardi. Tuttavia, siamo sulla stessa barca e bisogna remare tutti nella stessa direzione per uscire definitivamente. Nel frattempo anche il difensore francese dell’Udinese, Sebastian De Maio, ha espresso il suo pensiero a riguardo. L’esperto centrale ha mandato un messaggio diretto sulla propria pagina Instagram:

“Tireremo un calcio anche a questo virus proprio come se fosse un pallone di cuoio.. sappiamo che non durerà 90 minuti probabilmente molto di più ma lo sport ci insegna che dobbiamo rispettare l’avversario senza sottovalutarlo.. rimanere a casa senza perdere l’energia con il cuore e la mente dritti a nuovi obbiettivi .. stiamo guardando il cielo dalla finestra ma sono sicuro che presto sul nostro manto verde sorrideremo al cielo e vorrà dire che avremo vinto una delle partite più importanti della nostra vita”.