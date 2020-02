Coronavirus, già deciso il rinvio per Udinese-Fiorentina

NEWS UDINESE – A causa dell’allarme Coronavirus sono state rimandate 4 partite della 25° giornata, Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma si disputeranno in data da destinarsi. Nuovi provvedimenti sono stati presi nell’immediato anche per le partite del prossimo turno, se Juventus-Inter rischia di essere giocata a porte chiuse, Udinese-Fiorentina, in programma il 29 febbraio alle 18, sarà certamente rinviata. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato un delibera speciale che avrà attuazione immediata: “Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni”, il tutto almeno fino al 1 marzo.