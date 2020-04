Coronavirus, Iachini: “Difficile pensare al calcio, ma vogliamo ricominciare”

NEWS UDINESE – L’ex allenatore dell’Udinese, ora tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Rtv 38 del prosieguo del campionato. Giuseppe Iachini ha sottolineato quando in questo momento sia difficile pensare al calcio, senza dimenticare l’importanza di poter tornare a giocare:

“Possibile che il campionato in futuro coincida con l’anno solare. Ciò darebbe il tempo necessario per smaltire la pandemia. In quel periodo chissà che non verrà trovato un vaccino o una cura per il coronvarius. Certo è difficile parlare di calcio in un momento così, però è anche vero che non vediamo l’ora di tornare in campo per allenarci e per giocare. Di certo all’inizio non sarà facile. Mi immagino sessioni da piccoli gruppi e spogliatoi divisi. Per non parlare del pullman che dovrà essere sanificato tutto le volte. Un occhio di riguardo per calciatori che hanno contratto il virus, per loro gli allenamenti dovranno essere fatto a ritmi bassi. Verrà controllato loro il battito cardiaco”.