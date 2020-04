Coronavirus, le indicazioni se un giocatore è positivo

NEWS UDINESE – Attraverso la Gazzetta dello Sport, la FIGC ha reso noto il protocollo in caso di positività riscontrata nei calciatori:

“Ove in una o più persone presenti nel LUOGO d’allenamento si manifestassero improvvisamente sintomi correlabili o sospetti per una infezione da SARS-CoV-2, il soggetto si dovrà isolare in una stanza ben aerata che dovrà rimanere chiusa, senza che nessuno possa accedervi ad eccezione delle squadre di emergenza e degli addetti al soccorso aziendale che dovranno essere all’uopo dotati dei DPI specifici previsti per queste situazioni e dovranno comunque limitare al massimo il contatto stretto fino all’arrivo del soccorso di pronto intervento pubblico 112. In caso di accertata positività del soggetto, nei confronti dei suoi contatti stretti (verosimilmente tutto il GRUPPO squadra nel caso si tratti di uno dei componenti), si procederà a: