Coronavirus, Sottil: “Ho iniziato a preoccuparmi contro l’Udinese”

NEWS UDINESE – La situazione legata al coronavirus è ancora da prendere con le pinze, nonostante i numeri al momento facciano pensare a dei spiragli positivi. Ora come ora la ripresa dei campionati è scalata in secondo piano. Molti giocatori sono ancora profondamente toccati da quanto successo in Italia e nel resto del mondo. Riccardo Sottil, calciatore della Fiorentina la cui ultima partita risale al match contro l’Udinese, ha raccontato la sua esperienza a riguardo. L’ala viola ha parlato di come ha iniziato a sentire la pericolosità del virus solo quando si avvicinava la partita contro i friulani. Insieme a Lombardia ed Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia è stata una delle regioni principalmente colpite dalla pandemia. Attualmente non c’è ancora una data più o meno ipotizzabile di quando tutto questo finirà, ma di certo l’umanità non potrà scordare quanto successo. Ecco le parole del classe ’99 ai microfoni di TMW Radio:

“Non credevo che questo virus sarebbe diventato una questione così importante. Continuavamo con la nostra vita e, anche se se ne parlava già tanto in tempi non sospetti, era sempre in secondo piano. Ho iniziato a preoccuparmi la settimana in cui affrontammo l’Udinese. Ricordo che i casi aumentavano così come la paura. Fu lì che iniziai ad avvertirla. Sono rimasto molto colpito dalle immagini dei camion militari che trasportavano via le vittime della città di Bergamo”.