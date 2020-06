Corriere dello Sport: “A Gotti non basta Lasagna. Muriel blinda il quarto posto della Dea”

Un’Atalanta incorreggibile vince anche con l’Udinese. Dopo il 3-2 contro la Lazio della scorsa settimana, la Dea si impone con lo stesso punteggio anche allo stadio Friuli contro i bianconeri. Una gara molto bella e accesa, con i nerazzurri che colpiscono con gli ex Zapata e Muriel (due gol), l’Udinese prova a restare in gara grazie alla vena realizzativa ritrovata da un ottimo Lasagna, ma non basta contro la squadra di Gasperini, che grazie alla sconfitta della Roma contro il Milan mette al sicuro il quarto posto. Il Corriere dello Sport analizza così la gara: “Vittoria meritata, la compagine orobica è stata superiore ad un’Udinese priva di due elementi del calibro di Mandragora, infortunato, e De Paul, squalificato. Ma per i nerazzurri non è stata una passeggiata. Infatti i friulani, a parte la splendida doppietta di Lasagna, hanno avuto altre opportunità per segnare”.