Udinese News – Costacurta su Solet: “Straordinario? Vi dico che…”

Billy Costacurta ha fatto il punto sull'Udinese e su un calciatore in particolare, stiamo parlando del difensore centrale Oumar Solet . Il francese sta facendo la differenza sotto tutti i punti di vista, non perdiamo neanche un secondo ed ecco i dettagli e le sue parole sull'ex Salisburgo.

"Aspetterei un attimo prima di definirlo straordinario come leggo. Sento che ha conquistato tutti, ma vedendolo noto che in tante situazioni non si muove bene con la squadra. Sull'uno contro uno può essere forte, ma per ora vedo un po' più di difetti. A volte, nel lavoro di squadra, è troppo alto e troppo aggressivo quando invece dovrebbe capire se marcare o coprire. La scelta delle giocate nei tempi è importantissima per giocare a certi livelli. In Kristensen e Solet vedo un po' gli stessi difetti di lettura dell'azione difensiva".