Udinese-Cremonese / Parla Marino: “Sogno Europa non è ancora sfumato”

Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha fatto il punto prima del match di campionato tra l'Udinese di Andrea Sottil e la Cremonese di Davide Ballardini. Sicuramente la squadra ha voglia di tornare a giocare un grande calcio e prendersi un posto migliore in classifica. Quella di oggi è una vera e propria prova della verità che non si può assolutamente sbagliare. La vittoria è un obbligo davanti al proprio pubblico e soprattutto con una Dacia Arena che sarà stracolma di tifosi. Non perdiamoci in chiacchere ed andiamo subito a leggere tutte le dichiarazioni fatte da Pierpaolo Marino qualche minuto fa.

"Il sogno Europa non è ancora sfumato, fino a quando l’aritmetica non ci darà la sentenza finale dovremo sempre provarci". Sicuramente ora l'Europa è una vera e propria chimera e sarà praticamente impossibile da raggiungere, ma l'idea dell'ex direttore dell'Atalanta è quella di tenere alti gli obiettivi per poter tenere anche alta la concentrazione della squadra. Non è finita la sua intervista, visto che ha detto la sua anche sul ritiro che tutti pronosticavano fino a qualche giorno fa. Ecco il pensiero di Marino sul ritiro che era stato programmato prima della Roma e che poi si è trasformato in un nulla di fatto.

Il ritiro era pianificato — "Ritiro? Non lo abbiamo fatto, chi lo pronosticava è rimasto con il classico cerino in mano". Il direttore ha poi aggiunto che questa decisione spetta completamente alla dirigenza. Solo la società sa benissimo quando c'è bisogno di un ricompattamento del gruppo e quando, invece, può risultare ancora più dannoso. Sempre l'ex Napoli ci ha tenuto a ricordare che spesso, però, questa tecnica ha portato i suoi frutti usando come esempio l'incontro dello scorso gennaio contro la Sampdoria.