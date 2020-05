Cristo Gonzalez: “Ho scelto l’Udinese perché mi offriva un progetto a lungo termine”

Cristo González sta concludendo la sua prima stagione nell’Huesca dove è arrivato in prestito dall’Udinese. Intervistato da Ok Diario, ha parlato di vari temi, dalla sua carriere al coronavirus

Come stai gestendo questa situazione d’emergenza pandemica?

“E’ una situazione che nessuno si aspettava. È difficile e possiamo uscirne solo se restiamo uniti, tutti possiamo fare qualcosa e impareremo da tutto questo”.

Cosa pensi della ripresa del calcio?

“È piuttosto complicato. Penso che il calcio possa riprendere solo quando tutto è sicuro, ma non potremo averne la certezza nel breve termine. Non esiste un vaccino e il contagio in uno sport di contatto è molto semplice. Ci stiamo assumendo dei rischi non solo per noi stessi, ma anche per le nostre famiglie. Il confinamento è stato attuato affinché gli operatori sanitari risparmiassero tempo e gli ospedali non fossero affollati, ora stiamo entrando in una seconda fase in cui le persone devono essere preparate a convivere con il virus”.

I rischi ci sono, ma i giocatori saranno molto più controllati rispetto al resto dei lavoratori.

“Ogni giorno che passa è un giorno in meno per riprendere il calcio. Ma in questo momento il calcio non è una mia priorità”.

Come è stata presa la decisione di ridurvi lo stipendio?

“Abbiamo provato a metterci nei panni delle persone che guadagnano molto poco. È stata una decisione unanime, di tutta la squadra”.

Siete quarti in questo momento. Se il calcio non dovesse riprendere e verrebbero confermate le promozioni, avanzerebbero il Cadice e il Saragozza. Anche questo è un grosso danno per voi.

“Se il calcio non dovesse riprendere, a mio avviso non dovrebbero esserci né retrocessioni né promozioni. Sarebbe la cosa più giusta”.

Come analizzeresti il ​​tuo momento?

“Hai sempre da imparare qualcosa. Nel RM Castilla il primo anno non stavo bene, ma ho imparato molto e poi sono andato d’accordo. Successivamente ho avuto diverse proposte, alla fine ho deciso per l’Udinese perché c’era un progetto di lunga durata. Ho ancora sei anni lì. Ora devo dare il mio massimo all’Huesca, che è quello che ho scelto. Sono molto felice di essere qui. Ho preso la decisione migliore”.

Il tuo cartellino è dell’Udinese. Ti vedi in Italia?

“Il mio sogno è riuscire in First Division, è chiaro poi che sarei felice di avere successo in Serie A e approfitterò del mio momento quando arriverà, ma ora penso che sarebbe nel mio interesse continuare in Spagna”.