Dal 13 luglio torna, l’Udinese Summer Camp

Torna attiva l’iniziativa del club friulano, Udinese Summer Camp. A partire dal 13 luglio i ragazzi potranno accedere all’appuntamento estivo con la squadra bianconera che metterà a disposizione lezioni, di calcio e tecnica di base. Questo il comunicato della società friulana:

“Con il graduale ritorno alla normalità e nel pieno rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza, tornano gli Udinese Summer Camp, l’appuntamento dell’estate atteso da centinaia e centinaia di ragazze e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, che potranno vivere settimane di divertimento e crescita tecnica, confrontandosi da vicino con i tecnici qualificati di Udinese Calcio.

Una full immersion calcistica per affinare il proprio bagaglio tecnico ma anche per crescere umanamente e vivere dinamiche di gruppo.

Per tutti i portieri ci sarà un’attività specifica con allenatori dedicati.

Oltre al lavoro sui campi non mancheranno i momenti di gioco e svago con tante ed attività ed iniziative speciali riservate agli scritti.

Saranno 3 i turni previsti, con il primo che partirà nella settimana 13 – 17 luglio, organizzato allo stadio di Casarsa della Delizia.

Il turno successivo (20 -24 luglio) si terrà a Manzano e l’ultimo, dal 27 al 31 luglio si svolgerà, invece, a Martignacco.

A breve tutte le info e le modalità di iscrizione sul sito ufficiale http://www.udinese.it e sui nostri profili social ufficiali“.