De Biasi: Spal, Genoa e lo stesso Brescia sono le candidate a giocarsi la salvezza, ma…

Gianni De Biasi, uno dei doppi ex di Udinese e Brescia fa le carte alla sfida del Rigamonti: «È una partita delicata, perché il Brescia sta facendo di tutto per complicarsi la vita a furia di cambiare allenatori e perché l’Udinese deve stare molto attenta e rischia, come tutte le altre squadre che sono in quelle posizioni di classifica», le sue parole al Messaggero Veneto.

Le Rondinelle ricominciano da Lopez: «Sarà curioso vedere la risposta del Brescia, che a me sembra volersi complicare la vita con le proprie mani. È al terzo allenatore diverso in stagione, eppure Corini stava facendo il suo avendo portato il Brescia a vittorie con Spal e Lecce, due che fanno lo stesso campionato delle rondinelle».

Anche l’Udinese ha fatto un avvicendamento in panchina: «Gotti è un amico, ci siamo conosciuti sui campi da golf e quest’estate gli avevo proposto un’avventura in un altro calcio insieme a me all’estero, come secondo. Mi disse che aveva ricevuto la proposta dell’Udinese e poi mi avvisò della scelta fatta. Morale? Ora lui è in panchina e io sto valutando, ho appena detto di no all’Iran. Può dimostrare di fare il primo, ha qualità ed è persona equilibrata. So che non voleva avere stress da panchina ed è una visione rispettabilissima».

Sulla corsa salvezza infine spesa che «Spal, Genoa e lo stesso Brescia sono le candidate a giocarsi la salvezza, ma la classifica attuale dice che l’Udinese rischia come tutte le altre squadre che sono li, quindi occhio».