De Maio: “Partite impotanti per riprendere la forma”

Sebastien De Maio ha parlato ai microfoni di Udinese Tv al termine della vittoria sul Legnago: “Queste sono partite importanti soprattutto per tornare in piena forma e per riprendere tutti gli automatismi personali e di squadra, poi chiaramente vincere è sempre importante. Diciamo che normalmente abbiamo circa un mese e mezzo di vacanza prima di tornare in attività mentre quest’anno abbiamo avuto circa due settimane di pausa, è normale che siamo già più preparati e facciamo meno fatica. Debutto alla seconda giornata? Abbiamo una settimana in più per prepararci bene e arrivare al meglio all’esordio. Anche il mister ha detto che non gli dispiace iniziare una settimana dopo e noi siamo d’accordo con lui“.