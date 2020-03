De Paul: “E’ il momento di dare quel qualcosa in più che abbiamo dentro”

In vista della gara contro la Fiorentina, Rodrigo De Paul ha parlato in esclusiva ai microfoni di Udinese Tv:



“E’ stata una settimana un po’ strana, diversa. Ma abbiamo preparato la settimana, come sempre, in funzione dell’impegno di domenica. Sarà una partita importante in casa contro la Fiorentina. Mi dispiace molto che non ci siano i nostri tifosi ma dobbiamo capire che se si tratta di una precauzione per impedire la diffusione di questo virus in circolazione, va accettata. La vittoria arriverà per come sta lavorando il gruppo che è sempre disposto a far di tutto per portare i tre punti a casa. Anche se non fisicamente, la gente sarà sicuramente al nostro fianco ed è il momento di dare quel qualcosa in più che abbiamo dentro per sopperire all’assenza dei tifosi.

I miei compagni mi fanno sentire uno dei leader della squadra ed a me piace prendermi le mie responsabilità, quindi sono contento. Voglio dare io il meglio per primo e, poi, trascinare i miei compagni perché credo che il lavoro sia il segreto. Stiamo lavorando molto molto bene con il mister che ha le idee molto chiare, pertanto domenica vogliamo sia un giorno felice con la conquista dei tre punti alla Dacia Arena. Ho la massima fiducia nei nostri attaccanti che sono tutti nel giro delle loro nazionali, i gol non dipendono soltanto da loro. Tutti dobbiamo riuscire a servirli meglio sottoporta, lo stesso vale quando subiamo gol, la colpa è sempre di tutti: si gioca in 11. Noi dobbiamo rimanere concentrati sul nostro lavoro senza ascoltare le voci e le critiche che possono portare energia negativa”.