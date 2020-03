De Paul, il fantasista dell’Udinese convocato dall’Argentina

NEWS UDINESE – Rodrigo De Paul grazie all’Udinese è diventato uno dei calciatori più appetibili d’Europa e non solo. Le sue prestazioni in bianconero gli sono valse diverse convocazioni con l’Argentina. Il numero dieci della compagine friulana è diventato quasi una pedina inamovibile della rappresentativa guidata dal CT Lionel Scaloni. La prossima estate, salvo colpi di coda dovuti al Coronavirus, in Argentina e in Colombia si disputerà la Copa America. De Paul ha una gran voglia di far parte dell’Albiceleste e di giocarsi un trofeo così importante dinanzi ai suoi connazionali. Intanto la Seleccion ha diramato l’elenco dei calciatori appartenenti ai campionati al di fuori dell’Argentina, per le prossime partite valide per la qualificazione ai mondiali del Qatar in programma per il 2022. Nonostante in Italia il campionato si sia fermato, il talento dell’Udinese ha l’opportunità di continuare a giocare a grandi livelli con la propria nazionale. Tra i convocati dal commissario tecnico Scaloni, risulta un altro calciatore dell’Udinese. Il suo nome è Juan Musso. Il portiere bianconero, così come De Paul, è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione dei friulani, se non fosse stato principalmente per loro due, il club guidato da Luca Gotti sarebbe ancor di più invischiato nella zona retrocessione.