De Paul: “Il gol? Contento perché è servito per la vittoria”

L’autore della splendida rete che ha sbloccato il match ai microfoni di Udinese Tv:

“Il gol? Non devo dimostrare niente perché chi mi conosce sa bene cosa posso fare e cosa no, però cerco di essere autocritico e di migliorare sempre. Sapevo che tirando in quel modo il portiere non sarebbe potuto arrivarci, questa rete mi dà fiducia ma il mio ruolo ora è un altro ed è quello di servire la squadra a segnare, è comunque importante perché è servito alla vittoria. Il Cagliari è una squadra molto forte che lotta fino alla fine, ma noi abbiamo avuto l’atteggiamento giusto anche dopo il gol del pareggio. Avevamo bisogno della vittoria e di questi tre punti per la classifica e per il morale”.