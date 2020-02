De Paul: “Il mio sogno? Vincere la Copa America in Argentina”, e su Messi…

UDINE – Nonostante il rendimento in zona gol sia in deficit rispetto allo scorso anno, Rodrigo De Paul rimane il calciatore più qualitativo dell’Udinese. Con Gotti ha meno libertà dal punto di vista offensivo, ma è comunque determinante per il gioco della squadra, intervistato da Tuttosport il numero 10 friulano ha parlato però del suo sogno e del suo compagno di Nazionale, Leo Messi. Ecco come si è espresso: “Il mio sogno? Vincere la Copa America che si giocherà in Argentina. Messi? È un passo avanti. Ha un’intelligenza superiore per questo sport. Le critiche che riceve? Mi fanno ridere. Messi negli ultimi quindici anni è stato il miglior calciatore al mondo”.