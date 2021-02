News Udinese – De Paul: “Ho chiuso le porte a tutti”

L'attaccante dell'Udinese, Rodrigo de Paul, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv in occasione del ritiro del premio "La Zebretta d'Oro"

Non so quando sarà il mio ultimo giorno, ma fino a quel momento darò tutto, anche questa estate e a gennaio si è parlato tanto di me, ma sono subito andato dal direttore a dire che non sarei andato da nessuna parte, non puoi pretendere che i compagni lottino con te se tu non ci credi, quindi ho chiuso a tutti le porte e speriamo di continuare così. Mia figlia è nata qua e sta per nascere un figlio che sarà friulano, il Friuli sarà quindi per sempre nella mia vita e nel mio cuore".

GLI ELOGI ALLA SOCIETA'

Poi ancora: "Qua arrivano giocatori come Llorente che ha vinto un Mondialegiocando in grandi squadre o come Deulofeu che è stato al Barcellona e tutti parlano benissimo della struttura Udinese, che è al top nel mondo. La società ci dà tutto, quando vedo che la società non riesce a dare qualcosa lo dico in faccia, ma nel periodo in cui la squadra stava andando male era il nostro momento di mettere la faccia, perché la società e lo staff hanno dato tutto e sono convinto che la squadra stia facendo il salto di qualità, nelle ultime quattro partite siamo stati squadra vera, abbiamo concesso pochissimo agli avversari.

Sul dove possa arrivare questa squadra volo basso, so che valori ha questa squadra e quanto è capace l’allenatore, dobbiamo però andare piano, Roma sarà una bella prova, non siamo tranquilli, ma ora neanche in un momento negativo, adesso si vedrà la mentalità che abbiamo, se a Roma faremo tre punti e mostreremo per poter ambire ad altro allora cambierò idea, ma pensiamo prima di tutto ai 40 punti guardando in avanti piano piano".