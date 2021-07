Notizie Udinese – De Paul: ”Per sempre nel mio cuore”

L'ormai ex capitano dell'Udinese, Rodrigo De Paul, ha voluto salutare con un lungo messaggio sui social tutto l'ambiente bianconero

L'ormai ex numero dieci dei friulani, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video con le sue migliori giocate in maglia bianconera, accompagnato da un messaggio d'addio in cui ha ringraziato tutto l'ambiente Udinese .

''A questa città sarò eternamente grato per avermi aperto le porte e avermi dato tanto amore, alla società e a tutti coloro che compongono questo grandissimo club che mi ha permesso di lottare ogni giorno per fare meglio, ai miei compagni di squadra per i tanti momenti passati insieme….. eravamo una GRANDE FAMIGLIA. Infine, il ringraziamento a chi più lo ha amato: ''a voi, a ogni tifoso dell'Udinese che mi ha dato molto di più di quello che merito, ogni domenica calpestare il Dacia Arena e sentire il mio nome è stato come un abbraccio all'anima. Tutto questo mancherà ma il nostro legame è eterno. A presto'' - conclude il classe '94.