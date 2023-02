Udinese – Deulofeu addio scontato? Macché, ecco le ultime sullo spagnolo

Lo spagnolo sta attraversando un brutto momento per via dell'infortunio che è capitato sul campo di Marassi. L'addio non è poi così scontato

L'attaccante spagnolo sta attraversando uno dei momenti più bui della sua carriera. L'ennesimo infortunio proprio quando sembrava essere tutto fatto per il suo approdo in quel di Londra (sponda Tottenham) è stato senza ombra di dubbio un bel colpo basso da cui p anche difficile riprendersi. Adesso dopo l'intervento si è già rimesso all'opera in vista dei prossimi incontri di campionato e cercherà in tutti i modi di rientrare il prima possibile anche se questa stagione sembra essere definitivamente compromessa. Allo stesso tempo bisogna anche valutare i nuovi possibili scenari di mercato. La cessione di Gerard Deulofeuappariva quasi scontata, ma ecco tutti i nuovi e possibili scenari.

Dopo l'infortunio ci vorrà del tempo prima che possa riprendere la normale condizione e bisogna anche valutare il suo ritorno sul campo da calcio. Quando si parla di questi tipi di interventi non è facile captare le condizioni di un possibile rientro e soprattutto il livello su cui tornerà a giocare il calciatore messo sotto i ferri. A questo punto anche le tante squadre interessate potrebbero fare un passo indietro in questa situazione e continuare a riflettere o virare su altri profili. Di conseguenza per l'Udinese e per Gerry si apre un nuovo scenario del tutto insolito.

La permanenza — Fino a qualche giorno fa sembrava davvero impossibile mettere Deulofeu e la parola permanenza nella stessa frase, ma ad oggi non è più un Utopia. Nonostante l'arrivo di Thauvin, il prossimo mercato potrebbe regalare parecchie sorprese e se non dovesse arrivare l'offerta giusta, Gerry potrebbe ancora difendere i colori bianconeri e rilanciarsi prima dell'ultima chiamata da parte delle big. La situazione adesso è in un vero e proprio stand by, attenderemo delle novità soprattutto nei mesi più caldi di questo 2023. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul giocatore messo sotto osservazione dal nostro reparto scouting. Nuovo colpo alla Marino <<<